روسيا تعلن عن اختراع جديد فى مجال الطيران

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حوامة "خاسكا" على وسادة هوائية، بحمولة 10 أطنان، ستظهر فى روسيا وسيكون من الممكن استخدامها على مدار العام، بما فى ذلك وفى المناطق النائية.





قال بوتين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين بحسب "سبوتنيك": "ستظهر لدينا حوامة تطوف على وسادة هوائية، تبلغ حمولتها 10 أطنان، تسمى "خاسكا"، سيكون من الممكن استخدامها فى جميع المناطق الروسية، بما فى ذلك المناطق التى يصعب الوصول إليها، وعلى مدار العام". وأعرب "بوتين"، عن أمله فى أن يتم الانتهاء من العمل وأن تستخدم هذه المركبات على وجه التحديد لـ "لربط" المناطق بعضها ببعض وخدمة المواطنين، وألا تكون هناك مناطق سكنية لا يمكن الوصول إليها. وشدد الرئيس على أنه: "من الضرورى إتمام ذلك حتى النهاية"، مشيرا إلى أنه فخور جدًا بنتائج شركات بناء السفن الوطنية.

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