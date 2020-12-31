أصيبت زوجته بـ كورونا فقتلها ثم خلص على نفسه!

جدة - نرمين السيد - غريبة هى تلك القصة المؤلمة التى ذكرتها صحيفة "ديلى ميل البريطانية"، والتى تذكر أن زوج أمريكى فى الـ59 من عمره أطلق النار على شريكة حياته المصابة بـ فيروس كورونا المستجد أثناء نومها، قبل أن يتخلص من حياته بالسلاح النارى نفسه، فى يوم عيد الكريسماس.





وكشفت "ديلى ميل" أن جون ليكورى وهو من ولاية "كونيتيكت" الأمريكية قد أطلق النار على زوجته التى تدعى سيندى ليكورى ذات الـ55 عامًا فأرداها قتيلة، ثم أطلق النار على نفسه فى منزل والدة زوجته بمدينة "هارتفورد".

كورونا فى أمريكا

وكشفت تحريات الشرطة أن الدافع وراء ارتكاب جون ليكورى الجريمة ثم الانتحار لا يزال غير معروف، لكن يعتقد البعض أن إصابة الزوجة بـ كورونا هو السبب الرئيس، وخصوصا بعد إصابة الزوج به منها.

وجاء فى تقرير "ديلى ميل"، نقلًا عن وسائل إعلام محلية، أن كلير بالمر، والدة الزوجة، كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات جراء إصابتها بـ كورونا، وأشار أفراد العائلة إلى أن "جون " كان ينتظر نتيجة فحص كورونا للتأكد مما إذا كان مصابًا بـ كورونا أم لا.