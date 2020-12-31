وكشفت "ديلى ميل" أن جون ليكورى وهو من ولاية "كونيتيكت" الأمريكية قد أطلق النار على زوجته التى تدعى سيندى ليكورى ذات الـ55 عامًا فأرداها قتيلة، ثم أطلق النار على نفسه فى منزل والدة زوجته بمدينة "هارتفورد".
كورونا فى أمريكا
وكشفت تحريات الشرطة أن الدافع وراء ارتكاب جون ليكورى الجريمة ثم الانتحار لا يزال غير معروف، لكن يعتقد البعض أن إصابة الزوجة بـ كورونا هو السبب الرئيس، وخصوصا بعد إصابة الزوج به منها.
وجاء فى تقرير "ديلى ميل"، نقلًا عن وسائل إعلام محلية، أن كلير بالمر، والدة الزوجة، كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات جراء إصابتها بـ كورونا، وأشار أفراد العائلة إلى أن "جون " كان ينتظر نتيجة فحص كورونا للتأكد مما إذا كان مصابًا بـ كورونا أم لا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصيبت زوجته بـ كورونا فقتلها ثم خلص على نفسه! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.