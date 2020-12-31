500 نوع.. اكتشافات جديدة من الحيوانات والنباتات فى 2020

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية نقلا عن سكاى نيوز عربية، أن خبراء من متحف التاريخ الطبيعى فى لندن اكتشفوا عددا كبيرا من الأنواع التى لم تكن معروفة من قبل، بما فى ذلك أشنيات جديدة، ودبابير، وعناكب، وديدان.

وقال الدكتور تيم ليتلوود، المدير التنفيذى فى متحف التاريخ الطبيعى: "كان عام 2020 مميزا بالنسبة للتنوع البيولوجى، حيث وثقنا العديد من أصناف الحيوانات التى لم تكن معروفة من جانب العلماء، وتوصلنا إلى اكتشاف 503 أنواع جديدة، على أمل أن نكتشف المزيد فى العام المقبل".

وكان من بين الاكتشافات المثيرة، قرد "بوبا لانغور" المهدد بالانقراض، الذى يقدّر تعداده فى العالم بـ200 فقط، ووجد قرب بركان خامد فى ميانمار، وكذلك 70 نوعا جديدا من الدبابير، بالإضافة إلى 3 أنواع لم تكن معروفة من النحل الطنّان، أحدها كان يعيش على هضبة التبت فى منغوليا.

وكانت حصة الخنافس الأكبر فى اكتشافات العام 2020، حيث تم التعرف على 170 نوعا من هذه الحشرة.