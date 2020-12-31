فيديو: مواليد برج الميزان فى 2021.. مناعة أقوى ونجاحات فى العمل

جدة - نرمين السيد - أوضحت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة علم الأبراج والأرقام، أن 2020 كانت من أصعب السنوات لدى أصحاب برج الميزان، ولكن 2021 تصبح سنة التعويضات، فكان المريخ قى مواجهة البرج لمدة 6 شهور، ويمكنهم التمتع بالحظوظ والنجاحات فى العمل.





وأشارت فؤاد إلى أن المتزوجون لديهم انفراجة من 7 يناير، إذ يتسبب وجود المريخ فى حدوث خلافات زوجية وصدام من وقت لآخر ولكن مع 7 يناير يختفى المريخ من المواجهة، والمشترى وزحل يصبحوا فى منزل الحب مؤثر فى الحصول على حياة هادئة مع شركاء الحياة. كما أنهم لديهم مناعة أقوى وقوة نفسية مقارنة بـ 2020، وذلك يساعدكم فى مقاومة أى أمراض.

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