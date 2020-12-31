جوان سمولز.. أزياء جريئة للأعلى أجرا فى 2020

جدة - نرمين السيد - ولدت جوان سمالز، فى 11 يوليو 1988، وتخرجت فى جامعة إنترامريكان فى بورتوريكو، بلدها الأصل.

جوان سمولز، حلت فى المركز الرابع بأرباح وصلت إلى 26 مليون دولار، ضمن قائمة عارضات الأزياء السمروات الأعلى أجرًا فى 2020.

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