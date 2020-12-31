نصائح ذهبية لحماية شبكة الواى فاى المنزلية من السرقة

جدة - نرمين السيد - وقدمت العربية نت خلال تقرير لها، عدة نصائح لحماية الشبكة، كالتالى:

1.تحقق من الأجهزة المتصلة بشبكتك:

تأكد من أن حاسوبك متصل بجهاز التوجيه الخاص بك سواء عبر الاتصال اللاسلكى أو الكابل.

افتح متصفح الويب فى الحاسوب، واكتب عنوان IP لشبكتك فى شريط العنوان.

بعد الدخول إلى صفحة إعدادات جهاز التوجيه، اذهب إلى قسم (الأجهزة المتصلة) Connected devices، الذى يعرض لك جميع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه، حيث تجدها عادة مرتبة بحسب عنوان IP أو رقم الجهاز أو الاسم.

هنا يمكنك إجراء مسح لأجهزتك المتصلة، مثل: الحاسوب أو الهاتف أو الجهاز اللوحى، وإذا كنت لا تستطيع تحديد أجهزة معينة، فقم بإيقاف تشغيل اتصال الواى فاى لكل جهاز واحد تلو الآخر لاكتشاف الأجهزة غير التابعة لك.

إذا قمت بإيقاف تشغيل جميع أجهزتك ورأيت أن هناك جهازا ما غير معروف لا يزال متصل، فقم بإزالته فورًا.

بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام أحد البرامج للقيام بذلك بشكل تلقائى، مثل: برنامج (Wireless Network Watcher) المجانى، الذى يقوم بمسح لشبكة الواى فاى وإخبارك بالأجهزة المتصلة بها بشكل تلقائى، حيث يمكنك تشغيله متى أردت للتحقق أو جعله يعمل لمراقبة الجهة المتصلة فى الوقت الفعلي.

2.تغيير كلمات المرور:

إذا وجدت شخصًا ما يسرق اتصال الواى فاى، فإن أولى الخطوات لمنع ذلك هى تعزيز إجراءات الأمان الخاصة بجهاز التوجيه، من خلال إضافة كلمة مرور قوية ومعقدة، وتغيير اسم الشبكة الافتراضى، وبمجرد تطبيق هذه الإجراءات قم بفصل جميع الأجهزة الخاصة بك، وأعد تشغيل جهاز التوجيه، ثم أعد توصيل أجهزتك مرة أخرى.

3.إنشاء شبكة خاصة للضيوف:

يريد الأصدقاء والعائلة دائمًا استخدام شبكة الواى فاى أثناء زيارتك، ولكن للحفاظ على أمان أجهزتك بعيدًا عن أجهزتهم، يمكنك إنشاء شبكة اتصال خاصة بهم أو ما يُعرف باسم (شبكة الضيف) Guest Network فى جهاز التوجيه الخاص بك.

وبهذه الطريقة يمكنك مشاركة اتصالك بالإنترنت مع ضيوفك مع إبعادهم عن شبكتك الرئيسية، مما يمنعهم من رؤية الملفات والخدمات المشتركة، ولتجنب الالتباس مع شبكتك الرئيسية، قم بإعداد (شبكة الضيف) باستخدام اسم شبكة (SSID) وكلمة مرور مختلفين.