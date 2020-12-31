عطل مفاجئ يضرب تويتر

جدة - نرمين السيد - تعرض موقع تويتر للتدونيات القصيرة لعطل مفاجئ اليوم الخميس، ولم يستطع مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى الدخول إلى حسباتهم الشخصية أو قراءة التدوينات الخاصة بالحسابات التى يتابعونها.





وجاءت نسب الأعطال بالنسب التالية: 52% الموقع لا يعمل، 33% أخطاء فى عدم إمكانية نشر التغريدات أو كتابة الردود أو حتى تحديث الحالات الشخصية، و15% عدم إمكانية بعض المستخدمين من دخول حساباتهم الشخصية.

ويبدو أن النسبة الأكبر من المتأثرين فى بريطانيا، فيما لا يزال تأثير الأمر مجهولا على باقى الدول وغير معروف ما إذا كانت المشكلة عالميا أم مجرد خطأ محدود، ولم يتم إصدار تصريح رسمى من "تويتر" حتى الآن للتعليق على المشكلة.

جدير بالذكر أنه منذ نحو 20 يوما تعرض مستخدمو التطبيقات الثلاثة "فيسبوك" و"ماسنجر" و"إنستجرام"، لعطل مفاجئ فى معظم دول العالم بينها مصر، بعدما أبلغ العديد من المستخدمين عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيقات بشكل كامل.