جهز نفسك للكريسماس .. 8 خطوات للاحتفال برأس السنة فى المنزل

جدة - نرمين السيد - يسعى الكثير من المواطنين، للبحث عن طرق جديدة ومبتكرة للاحتفال بليلة رأس السنة فى المنزل، وخصوصا بعد قرار الحكومة المصرية بمنع الاحتفالات فى ظل الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.





وإليكم أبرز الأفكار..

1. ارتداء أجمل الملابس

احرص على ارتداء أجمل الملابس، ويفضل أن تكون ملابس جديدة مخصصة لهذا اليوم، كما يفضل أن تحرص السيدات على ارتداء فستان العطلة المفضل ووضع بعض المكياج.

2. تزيين المنزل

من الأشياء التى تعطى إحساسا خاصا بهذا اليوم، هى زينة رأس السنة ودمية بابا نويل، لذلك احرصوا على استخدام بالونات 2021 كخلفية فى أرجاء المنزل.

3. التصوير

احرصوا خلال هذا اليوم المميز، على التقاط الصور مع عائلتك فى جميع أرجاء المنزل، حتى يتسنى لكم استرجاع هذه الذكريات.

4. كتابة الأمنيات

يفضل دائما الأزواج كتابة أمنيات العام الجديد، حتى يتم استرجاعها لاحقا، وخصوصا ما يتعلق بالحياة المهنية، والصحة والأطفال ومدخراتك المالية.

5. ألعاب مسلية

احرص على الأشياء الترفيهية فى أثناء الاحتفال، مثل لعب الكوتشينة والشطرنج وممارسة الألعاب الإلكترونية مع الأطفال.

6. احرص على إعداد طبق كبير من الفشار واقضى الليلة فى مشاهدة فيلمك المفضل.

7. اغلق الأنوار واشعل الشموع وابدأ العد التنازلى للعام الجديد.

8. اختم اليوم بعشاء لذيذ

ومن الأشياء الجيدة أيضا فى نهاية هذا العام، هو تناول عشاء لذيذ، بدلاً من الخروج إلى أحد المطاعم، على سبيل المثال الدجاج المشوى وبعض الأطباق اللذيذة المفضلة فى المنزل.