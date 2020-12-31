فيديو: توقعات الأبراج فى 2021 .. القوس: فرص كبيرة للحب والارتباط

جدة - نرمين السيد - وقالت عبير فؤاد، إن سنة 2021 يتم فيها تعويض أوقات سيئة من عام 2020 وخصوصا فى الحب، ولكن 2021 تعد سنة السعادة ومواليد القوس هم الأكثر حظا.
وأوضحت فؤاد أن الحالة العاطفية لغير المرتبطين فى 2021 لديهم فرص هائلة للارتباط لوجود المشترى وزحل بمنزل الارتباط، كما يوجد استعداد للتوافق الفكرى مع الآخرين مما يمنح فرص للارتباط والتفاهم مع الجنس الآخر، بالإضافة إلى توفر الرغبة فى التمتع بالاستقلالية والحفاظ على العلاقات مع الأخرين، ويجب عدم التسرع فى الارتباط خلال تلك الفترة من 4 مارس حتى 23 أبريل و4 من مايو حتى 20 يونيو.
كما أنهم من الممكن زيادة الدخل وزيادة القدرة فى انفاق المال، ولكن يجب الانتباه لتلك الفترة وهى من 4 مارس حتى 23 أبريل، ومن 4 مايو حتى 20 يونيو، مع الالتزام فى النواحى القانونية وخلال تلك الفترة يمكن أن تخسر الحقوق الشخصية.
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