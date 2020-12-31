فيديو: توقعات الأبراج فى 2021 .. الجوزاء الأكثر حظا

جدة - نرمين السيد - وقالت عبير فؤاد إن أصحاب برج الجوزاء يتمتعون فى 2021 بالمزيد من التركيز والقدرة على التحصيل الدراسى أو إظهار المواهب واكتشاف الجديد منها فى الحياة المهنية، والتمتع بقيظة ذهنية تساهم فى انتقاء الفرص.

ولغير المرتبطين، أوضحت عبير فؤاد أن لهم فرص رائعة للارتباط طوال العالم، ونضج المشاعر بشكل أكثر يساهم فى اتخاذ قرارات سلمية عند اختيار شريك الحياة، وتوطيد العلاقات مع الآخرين.

ورجحت أن تكون فرص الارتباط خلال السفر، لافتة إلى أن الحظ يحالف هؤلاء خلال سفرهم سواء داخل أو خارج البلاد، كما تسمح العلاقات الاجتماعية بتوفير فرص جيدة للارتباط.