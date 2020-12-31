فيديو: توقعات الأبراج فى 2021.. العذراء: قدرة على الإنجاز وتنظيم الأولويات

جدة - نرمين السيد - وقالت فؤاد إن مواليد "العذراء" يتمتعون بالرغبة فى الحركة والإنجاز، وتبدأ 2021 بوجود كوكبين فى منزل الصحة والعمل الإيجابى، مما يمنح الطاقة والنشاط فى العمل.

وعن الحالة المهنية فى 2021، قالت: "يتمكن أصحاب برج العذراء من القدرة على الإنجاز وتنظيم الأولويات والجهود، ويجب الانتباه جيدا فى ذلك التوقيت وعدم المغامرة من 14 مايو حتى 20 يوليو ويفضل عدم خوض أى مغامرات فى الفلوس أو القرارات المهنية".

بينما الناحية المادية يكون لديهم حسن الإدارة، والمشترى يصبح فى مواجهتم من 14 مايو حتى 20 يوليو، ومن المهم دراسة أى قرارات مالية أو شرائية أو بيع.