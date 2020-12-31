فيديو: توقعات الأبراج فى 2021 .. الثور: مساندة فى العمل من الرؤساء

جدة - نرمين السيد - وأشارت عبير إلى أن مواليد برج الثور، خلال الفترة من 14 مايو حتى 20 يونيو، سيعملون على تنمية العمل، وتحقيق تقدم وتقوية فى العلاقات مع الزملاء، والحصول على مساندة الرؤساء فى العمل، وفى ديسمبر يصبح لديهم رؤية وتخطيط أفضل للمستقبل عند انتقال "المشترى".
وشددت على ضرورة الاهتمام بالاحتياجات البدنية وأخذ القسط الكافى من الراحة وتقوية المناعة وتنظيم الوقت والأولويات للتمكن من مقاومة أى ضغوط نفسية ناتجة عن الضغوط المهنية.
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