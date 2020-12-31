فيديو .. أفضل 20 صورة للأرض فى 2020



جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو صورا مذهلة ومناظر طبيعية رائعة فضلا عن مدن مترامية الأطراف، بينما سلطت صور أخرى الضوء على بعض التحديات التى تواجه كوكبنا حرائق الغابات.

ومن بين الصور المبهرة البحيرات العظمى فى أمريكا الشمالية، والقمر فوق المحيط الأطلسى، وشروق الشمس فوق أستراليا، وتألق باريس ليلا، حسبما ذكر موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية.

ويعود تاريخ بناء المحطة الدولية إلى العام 1998، حيث شيدت بتعاون كل من الولايات المتحدة وروسيا، وبتمويل من كندا واليابان و10 دول أوروبية.

وبدأت المحطة باستقبال أطقم رواد الفضاء منذ مطلع القرن الحالى، وتحديدا منذ شهر نوفمبر عام 2000، علما بأنها تضم على متنها طاقما دوليا مكونا من 6 رواد فضاء يقضون 35 ساعة أسبوعيا فى إجراء أبحاث علمية عميقة فى مختلف التخصصات العلمية الفضائية والفيزيائية والبيولوجية وعلوم الأرض.

وتدور المحطة على ارتفاع 390 كيلومترا من سطح كوكب الأرض، وأطلقت لتأخذ محل ومهام المحطة الفضائية الروسية "مير"، بهدف تحضير الإنسان لتمضية أوقات طويلة فى الفضاء، وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية الأرضية.