صور .. شجرة كريسماس تتزين بالكمامات فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - زين مقهى بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، شجرة عيد الميلاد بأقنعة الوجه، ومعقمات لليد، كوسيلة لنشر الوعى بفيروس كورونا المستجد، خلال أعياد الكريسماس، ورأس السنة الميلادية الجديدة.





وقال سيد عربى، مدير المقهى بشارع التلفزيون بالأقصر، إنه قام بتزيين شجرة الكريسماس، بوضع كمامات وقطن، وجوانتى طبى من أجل التوعية للحفاظ على الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها وزارة الصحة. وأضاف أن تزيين الشجرة جاء ليتماشى مع طبيعة الأحداث التى يشهدها العالم من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بدأ تصنيع الشجرة بهيكل من الحديد، ثم وضع الأقنعة ومعقمات الأيدى.

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