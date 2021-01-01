صور- فانيسا فوكس.. أجمل عارضات الأزياء بألمانيا

جدة - نرمين السيد - ولدت فانيسا فوكس فى 22 مارس، عام 1996 فى بيرغيش غلادباخ فى ألمانيا. تحرص عارضة الأزياء الألمانية على مشاركة جمهورها باستمرار تفاصيل يومها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

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