مايكروسوفت.. عملاق التكنولوجيا ضحية أكبر حملة تجسس

وأقرت الشركة سابقًا بأنها وبغير قصد، علمت على تنزيل ملف تصحيح برمجى استخدمه الجواسيس الروس، وأوضحت أنهم تمكنوا من الوصول إلى معلومات ذات قيمة، لم تكشف عنها حتى الآن.
وبحسب العربية، قالت الشركة إن المتسلل خرق حساب موظف شاهد من خلاله الأكواد وبعض المعلومات.
وقبل 15 يوما، أوضحت الشركة أنها اكتشفت برمجيات خبيثة فى نظامها، فى إشارة إلى تصحيح برنامج من شركة "سولارويندز" SolarWinds تلاعب به الروس للوصول إلى المستهدفين.
وتضع أحدث هذه التصريحات شركة "مايكروسوفت"، إحدى أكبر شركات السحابية والبرامج فى العالم، فى قائمة الضحايا لواحدة من أكثر حملات التجسس الإلكترونى شهرة فى السنوات الأخيرة.
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