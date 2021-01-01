مصر تطلق كودا مجانيا للاستعلام أو إلغاء خدمات المحمول الترفيهية

جدة - نرمين السيد - أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الكود المختصر المجانى *155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.





وذكر الجهاز أن ذلك يأتى بعد أن تم رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات والتى تتضمن الاشتراك بدون علم وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، مما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد، بحيث يستطيع المستخدم التابع لأى شبكة محمول استخدامه مجانا، للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التى تم الاشتراك بها إن وجدت، إلى جانب إلغائها إذا رغب فى ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حدة. يأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز الدائم على حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لشكواهم وتمكينهم من اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية وتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بها.

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