سامسونج تطرح أحدث إصدار مخصص للعمل مع شبكات 5G

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف Galaxy A42 5G الجديد بهيكل أنيق من المعدن والزجاج، تمتاز واجهته الخلفية بتدرجات مميزة لأطياف ألوانها، وتبلغ أبعاد الهيكل فى هذا الجهاز (164.4/75.9/8.6) ملم، أما وزنه فـ 193 غ.
وحسب روسيا اليوم، فقد تم تزويد الجهاز، بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 266 شمعة/م.
ويمكن لهذا الهاتف الاتصال بشبكات 5G والتعامل بسرعة مع البيانات بفضل معالج من نوع Snapdragon 750 5G، وشريحة موديم خاصة، فضلا عن أنه مجهز بذواكر وصول عشواى 6/8 جيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 جيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
وحول الكاميرا الأساسية للهاتف، فجاءت رباعية العدسة بدقة (48+8+5+5) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
ودعمت الشركة أحدث إصدار لها بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكترونى، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلى أمبير تعمل بتقنيات الشحن السريع.
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