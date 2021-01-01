إنفوجراف .. آداب العطس والسعال للوقاية من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إنفوجرافا توعيا يتضمن آداب العطس والسعال للوقاية من فيروس كورونا فى مكان العمل.





وحرصت الوزارة على تشجيع الجميع على مراعاة الآداب التى ينبغى الالتزام بها عند السعال أو العطس فى مكان العمل، والعطس فى الكوع أو منديل. وتواصل الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

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