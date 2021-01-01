بسبب طلب صداقة .. موظف هدد مديره السابق بالقتل فى أمريكا

ووُجهت الشرطة إلى المتهم، وهو من مدينة ويليستون بولاية نورث داكوتا، اتهامات بالسطو والترويع، ودلت الوثائق بأن المعتدى يدعى بورشيك كان قد أرسل طلب صداقة إلى مديره السابق فى العمل، والذى لم يشار إلى هويته، فى الـ24 من ديسمبر، وتبين من خلال الحساب الخاص بالمتهم أنه قد ترك آخر وظيفة له فى شهر مارس الماضى.
ودلت التحريات أن المتهم أرسل طلب الصداقة إلى مديره السابق، ثم بدأ فى إرسال تهديدات له، أبرزها :"اقبل طلب الصداقة وإلا سأقتلك"، وبعد مضى يومين، كتب بورشيك قائلًا: إنه ستكون هناك مشاكل دون ذكر مزيد من التفاصيل، وأوضحت السلطات المحلية أنه واصل تهديداته للضحية من خلال منصات التواصل الاجتماعى الأخرى، كما يُعتقد أنه كان يترصده ويتعقبه بشاحنته.
وذكرت الشرطة الأمريكية أن بورشيك هو المتسبب فى حالة الفوضى العارمة التى لحقت بهذا المنزل من خلال صورة كان قد شاركها عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعى "سناب شات" وشوهد فيها مرتديًا نفس الثياب التى كان يرتديها أثناء اقتحام المنزل، كما كتب تعليقًا على هذه الصورة قائلًا إن عائلة مديره ستحتاج إلى باب جديد.
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