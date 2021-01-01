استفادت من جائحة كورونا .. 10 تطبيقات حققت نجاحا كبيرا خلال 2020

جدة - نرمين السيد - حيث يشير صندوق النقد الدولى IMF إلى أن هذه الجائحة تسببت فى أسوأ موجة ركود اقتصادى شهدها العالم منذ سنوات "الكساد الكبير" فى الثلاثينيات من القرن الماضى، حسبما نقلت قناة "العربية".

وبينما يعانى الاقتصاد العالمى حتى الآن بسبب قيام الحكومات بإغلاق قطاعات تجارية كاملة لوقف انتشار فيروس كورونا، كان هناك بعض التطبيقات التى لم تتضرر من ذلك، بل ازدهرت وزادت معدلات نموها بشكل غير طبيعى.

أظهرت بيانات "Sensor Tower" أن سوق الهواتف الذكية قد عكس العديد من التحولات فى نمط الحياة واهتمام المستهلك على مدار عام 2020 بشكل غير مسبوق، ابتداءً من صعود تطبيقات مؤتمرات الفيديو وانتهاءً بانتشار ألعاب الهواتف التى سجلت أرقامًا قياسية جديدة فى إنفاق المستهلكين.

ونعرض فيما يلى أهم التطبيقات التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا:

1- Zoom:

قبل عام 2020؛ كان (Zoom) تطبيقًا خاصًا بالشركات، ويكلف العملاء 14.95 دولارًا وما فوق شهريًا لاستخدام الخدمة للاتصال، وكان هناك إصدار مجاني، لكنه لم يستخدم كثيرًا.

الآن يستخدم معظم الأشخاص تطبيق (Zoom) مجانًا، وشهد التطبيق معدل استخدام عالى للغاية، فمن 10 ملايين مستخدم يوميًا فى شهر ديسمبر 2019 إلى أكثر من 300 مليون مستخدم يوميًا.

2- تطبيق TikTok:

لقد كان عام 2020 عامًا حافلًا بالأحداث بالنسبة إلى تطبيق (TikTok)، الذى تم تنزيله أكثر من مليارى مرة من متجرى جوجل بلاى، وآب ستور على مستوى العالم حتى الآن، حيث سجل التطبيق فى الربع الأول من عام 2020 رقمًا قياسيًا جديدًا مع 315 مليون عملية تثبيت على مستوى العالم، وهو أكبر عدد شهده أى تطبيق فى ربع واحد.

3- واتساب:

شهد واتساب نموًا كبيرا خلال عام 2020، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من مليارى مستخدم حول العالم خلال شهر فبراير 2020، كما وصل عدد الرسائل المرسلة عبره إلى 100 مليار رسالة يوميًا فى نهاية شهر أكتوبر 2020.

4- تطبيق إنستاجرام:

يعتبر إنستاجرام أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعى شيوعًا بين الجيل Z وجيل الألفية، لذلك من الممكن أن يُطلق على هذا العقد اسم (عقد إنستاجرام) Instagram Decade؛ فقد مرت 10 سنوات فقط منذ إطلاق هذا التطبيق فى عام 2010، ولكنه الآن ذا تأثير كبير جدًا على المستخدمين، والعلامات التجارية.

5- تطبيق Netflix:

شهدت خدمات بث الفيديو انتشارًا واسعًا خلال عام 2020 بسبب بقاء الناس فى منازلهم وإغلاق دور السينما، وكان أهمها: خدمة (Netflix) التى تمتلك أكثر من 195 مليون مشترك فى جميع أنحاء العالم اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2020.

6- تطبيق Teams من مايكروسوفت:

أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق (Teams) لمكالمات الفيديو خلال عام 2017، وكانت تستهدف به المؤسسات، ولكن مع بداية حائجة فيروس كورونا أتاحته للجميع، وخلال عام 2020 ارتفع معدل استخدامه بشكل كبير حيث وصل إلى 44 مليون مستخدم نشيط يوميًا بحلول مارس 2020، ثم وصل إلى 75 مليون مستخدم نشيط يوميًا بحلول أبريل 2020.

7- تطبيق Google Meet:

كان عام 2020 بلا شك هو عام الاتصال عبر الفيديو، لذلك كان هناك سباق بين الشركات لتطوير خدماتها ودعمها بأفضل الميزات، وقد قامت جوجل على مدار العام بتطوير تطبيقى (Google Meet) و (Google Duo) لمكالمات الفيديو، وقد استضاف معًا أكثر من تريليون دقيقة من مكالمات الفيديو على مستوى العالم.

8- تطبيق Google Classroom:

شملت عمليات الإغلاق التى بدأت فى نهاية شهر مارس 2020 – بسبب فيروس كورونا – المدارس أيضًا فى جميع أنحاء العالم، وبناءً عليه زادت عمليات تنزيل تطبيق (Google Classroom) حيث لجأ إليه الطلاب والمعلمون حول العالم من أجل الدراسة، وصعد إلى قمة تطبيقات التعليم فى جميع متاجر التطبيقات.

9- يوتيوب:

شهد يوتيوب معدل استخدام عالى جدًا خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا أيضًا، فقد وصل إجمالى عدد مستخدمى منصة يوتيوب خلال عام 2020 إلى مليارى مستخدم نشيط شهريًا، ويشاهد الأشخاص يوميًا أكثر من مليار ساعة من الفيديو، كما أن أكثر من 70% من وقت مشاهدة يوتيوب يكون عبر الأجهزة المحمولة.

10- تطبيق Disney Plus:

لم تكن خدمة "Netflix" هى خدمة البث الوحيدة التى توسع نطاقها بحثًا عن جمهور أوسع، حيث احتفلت "Disney Plus" بالذكرى السنوية الأولى لإطلاقها فى نوفمبر من خلال طرحها فى عدد قليل من الأسواق الجديدة.

وبفضل هذه الزيادة فى عدد المستخدمين الجدد، أصبح شهر نوفمبر أفضل شهر على الإطلاق شهده التطبيق فى عدد التنزيلات، وقد جمعت منصة "ديزنى بلس" أكثر من 86 مليون مشترك منذ إطلاقها فى نوفمبر 2019.