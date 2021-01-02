الألعاب النارية بروما تتسبب فى مجزرة للطيور

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته المنظمة الدولية لحماية الحيوانات، أن عشرات الطيور وجدت نافقة بالقرب من محطة القطار الرئيسية فى روما، وأرجعت المنظمة السببب فى وفاة الطيور إلى الألعاب النارية.

وقالت لوردانا ديغليو، المتحدثة باسم المنظمة: "يمكن أن يكونوا قد نفقوا بسبب الخوف، يمكنهم الطيران معا والتخبط فى بعضهم البعض أو التخبط فى النوافذ أو خطوط الكهرباء".

وبالرغم من حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا الذى يبدأ العاشرة مساء، إلا أن الإيطاليين أصروا على النزول والاحتفال برأس السنة وإطلاق الألعاب النارية.