هوندا تستدعى مليون سيارة فى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة لمراقبة الجودة) - فى بيان اليوم - أن الاستدعاء، المقرر أن يبدأ يوم 31 مارس المقبل، يشمل 09ر1 مليون سيارة، بما فيها طرازات مثل "أكورا" و"سيفيك" و"جيد".

وأوضحت أن احتمالية حدوث عطل فى مضخة الوقود وتوقفها عن العمل بشكل صحيح قد يتسبب فى توقف المحرك أثناء قيادة السيارة فى الحالات القصوى.

ومن المقرر استبدال قطع الغيار المعيبة مجانا.