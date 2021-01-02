جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة لمراقبة الجودة) - فى بيان اليوم - أن الاستدعاء، المقرر أن يبدأ يوم 31 مارس المقبل، يشمل 09ر1 مليون سيارة، بما فيها طرازات مثل "أكورا" و"سيفيك" و"جيد".
وأوضحت أن احتمالية حدوث عطل فى مضخة الوقود وتوقفها عن العمل بشكل صحيح قد يتسبب فى توقف المحرك أثناء قيادة السيارة فى الحالات القصوى.
ومن المقرر استبدال قطع الغيار المعيبة مجانا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هوندا تستدعى مليون سيارة فى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.