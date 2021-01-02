الليلة .. ظاهرة فلكية جديدة .. تساقط مئات الشهب على الأرض

جدة - نرمين السيد - وستشهد الأرض ظاهرة تساقط مئات النجوم، حيث سيتساقط حوالى 110 نيزك فى الساعة، أى ما يعادل 1 – 2 شهاب فى الدقيقة.
ومن جانبهم أكد الخبراء أن الظاهرة ستصبح أشد وضوحا بعد منتصف ليلة 2 إلى 3 يناير.
وقال علماء الفلك: "يكتسب تساقط النجوم شدته فى النصف الثانى من الليل.. الرؤية غير جيدة - القمر الذى لا يزال قريبا من البدر، سيمنعك من الاستمتاع بمنظر تساقط النجوم، لأنه سيضيء فوق الأفق الجنوبى الشرقى طوال الليل".
ووفقا للعلماء، يشهد العالم خلال سنة 2021 عدة ظواهرة فلكية مثيرة على رأسها ظاهرة "القمر الدموى" يوم 26 مايو ويتزامن هذه المرة مع كون القمر فى أقرب نقطة له من الأرض، حيث سيبدو أكبر وأكثر إشراقا أو ما يعرف باسم "سوبر مون"، وظاهرة "الكسوف الحلقى" خلال ساعات الصباح الاولى من يوم 10 يونيو.
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