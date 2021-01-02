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وحسبما ذكر موقع "odditycentral"، استخدم شاب يُدعى أنطونيو، وهوعامل بناء من فيلاز ديل برادو، وامرأة متزوجة، تُدعى باميلا، وخلال محاولاته للوصول إليها دون أن يراه أحد، استغل خبرته فى البناء لحفر نفق ضيق، ومتين يمر من خلال عدة شوارع يبدأ من منزله وينتهى فى منزل عشيقته، حيث قرر حفر نفق تحت الأرض يمتد على طول الطريق، ليتمكن من الوصول إليها سرًا كلما غادر زوجها خورخى للعمل.
لكن العلاقة غير الشرعية، التى شهدها حى تيخوانا فى المدينة، لم تستمر طويلا بعدما قادت الصدفة، الزوج لكشف خيانة زوجته، بعدما عاد مُبكرًا من العمل، ليكتشف خيانة زوجته وعشيقها، لكنه لم يستطع الإمساك به، بعدما قرر العشيق الهروب من النفق الذى يمتد أسفل السرير.
وبحث الزوج بشكل متواصل عن عشيق زوجته، حتى وجد بالصدفة النفق أسفل السرير، ليمسك به، وتشابكا بالأيدى، حتى قررت الزوجة إبلاغ الشرطة لإنهاء التشابك.
وفور مجىء الشرطة، اعترف العشيق بخيانته، وكان تم تسريب أخبار وصور نفق الحب عبر وسائل التواصل الاجتماعى المكسيكية الأسبوع الماضى، وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نفق الحب الحرام.. مكسيكى يصل لغرفة نوم عشيقته المتزوجة بطريقة غريبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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