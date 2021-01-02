نفق الحب الحرام.. مكسيكى يصل لغرفة نوم عشيقته المتزوجة بطريقة غريبة

جدة - نرمين السيد - يبدو أن الغرائب فى العالم لا تنتهى، ففى المكسيك، لجأ عامل بناء يدعى أنطونيو إلى تصرف قد لا نشاهده إلا فى الأفلام السينمائية، عندما حفر نفقا بين منزله ومنزل عشيقته المتزوجة، حتى يستطيع ممارسة الحب معها، دون أن يشعر أحد بهما.





وحسبما ذكر موقع "odditycentral"، استخدم شاب يُدعى أنطونيو، وهوعامل بناء من فيلاز ديل برادو، وامرأة متزوجة، تُدعى باميلا، وخلال محاولاته للوصول إليها دون أن يراه أحد، استغل خبرته فى البناء لحفر نفق ضيق، ومتين يمر من خلال عدة شوارع يبدأ من منزله وينتهى فى منزل عشيقته، حيث قرر حفر نفق تحت الأرض يمتد على طول الطريق، ليتمكن من الوصول إليها سرًا كلما غادر زوجها خورخى للعمل.

لكن العلاقة غير الشرعية، التى شهدها حى تيخوانا فى المدينة، لم تستمر طويلا بعدما قادت الصدفة، الزوج لكشف خيانة زوجته، بعدما عاد مُبكرًا من العمل، ليكتشف خيانة زوجته وعشيقها، لكنه لم يستطع الإمساك به، بعدما قرر العشيق الهروب من النفق الذى يمتد أسفل السرير.

وبحث الزوج بشكل متواصل عن عشيق زوجته، حتى وجد بالصدفة النفق أسفل السرير، ليمسك به، وتشابكا بالأيدى، حتى قررت الزوجة إبلاغ الشرطة لإنهاء التشابك.

وفور مجىء الشرطة، اعترف العشيق بخيانته، وكان تم تسريب أخبار وصور نفق الحب عبر وسائل التواصل الاجتماعى المكسيكية الأسبوع الماضى، وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع.