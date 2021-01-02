اليونيسف : 372 ألف مولود ليلة رأس السنة



جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنظمة، على موقعها الرسمى، أنه مع بدء العام الجديد 2021 تحتفل اليونيسف "مرة أخرى بالأرواح الجديدة التى أتت إلى العالم".

وتابعت: "فى يوم 1 يناير، رحبت فيجى الواقعة فى المحيط الهادئ بأول طفل يولد فى عام 2021.. فيما رحبت الولايات المتحدة بآخر طفل".

وولد أكثر من نصف هؤلاء المواليد الجدد فى 10 بلدان هى: الهند (59,995)، الصين (35,615)، نيجيريا (21,439)، باكستان (14,161)، إندونيسيا (12,336)، إثيوبيا (12,006)، الولايات المتحدة (10,312)، مصر (9,455)، بنجلاديش (9,236)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (8,640).

وقالت أمس، المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: "يدخل الأطفال المولودون اليوم عالما مختلفا جدا عما كان عليه الحال قبل عام، ويتيح العام الجديد فرصة لوضع رؤية جديدة للعالم. سيرث الأطفال الذين ولدوا اليوم العالم الذين نبدأ ببنائه لهم، دعونا نجعل عام 2021 العام الذى نبدأ فيه فى بناء عالم أكثر عدلا وأمانا وصحة للأطفال".