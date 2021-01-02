6 خطوات تساعدك على الثبات الانفعالى

جدة - نرمين السيد - وهناك مجموعة من الخطوات والنصائح، يمكنك من خلالها أن تحافظ على ثباتك الانفعالى، نرصدها فى السطور التالية.
ـ التفكير جيدا قبل القيام بأى رد فعل
عندما تتعرض لموقف سلبى، لا تسارع بالرد، بل عليك التفكير بهدوء، حتى لا تتعرض لضغط يؤثر عليك فى النهاية.
ـ كتابة يومياتك
كن حريصا على كتابة يومياتك، وخصوصًا الأمور السلبية التى تعرضت لها خلال يومك، وأسبابها، وحاول أن تعالجها.
ـ مارس الرياضة باستمرار
ممارسة الرياضة أمر مطلوب لحياة صحية، حيث ستساعدك فى تحويل الطاقة السلبية لطاقة إيجابية، وتفريغ ما تشعر به من غضب، ما يساهم فى الحفاظ على ثباتك الانفعالى.
ـ البعد تماما عن مشاعر الأنانية وحب الذات.
ـ التدريب دائما على الهدوء والاسترخاء لأنهما من أهم العوامل المؤثرة فى الثبات الانفعالى.
ـ تقبل النقد ممن حولك تجاه تصرفاتك، وحاول أن تستفيد منها حتى تعدل سلوكك، وتتصرف فى الموقف بعد ذلك بشكل أكثر حكمة.
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