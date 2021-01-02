6 خطوات تساعدك على الثبات الانفعالى

جدة - نرمين السيد - وهناك مجموعة من الخطوات والنصائح، يمكنك من خلالها أن تحافظ على ثباتك الانفعالى، نرصدها فى السطور التالية.

ـ التفكير جيدا قبل القيام بأى رد فعل

عندما تتعرض لموقف سلبى، لا تسارع بالرد، بل عليك التفكير بهدوء، حتى لا تتعرض لضغط يؤثر عليك فى النهاية.

ـ كتابة يومياتك

كن حريصا على كتابة يومياتك، وخصوصًا الأمور السلبية التى تعرضت لها خلال يومك، وأسبابها، وحاول أن تعالجها.

ـ مارس الرياضة باستمرار

ممارسة الرياضة أمر مطلوب لحياة صحية، حيث ستساعدك فى تحويل الطاقة السلبية لطاقة إيجابية، وتفريغ ما تشعر به من غضب، ما يساهم فى الحفاظ على ثباتك الانفعالى.

ـ البعد تماما عن مشاعر الأنانية وحب الذات.

ـ التدريب دائما على الهدوء والاسترخاء لأنهما من أهم العوامل المؤثرة فى الثبات الانفعالى.

ـ تقبل النقد ممن حولك تجاه تصرفاتك، وحاول أن تستفيد منها حتى تعدل سلوكك، وتتصرف فى الموقف بعد ذلك بشكل أكثر حكمة.