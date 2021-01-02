زووم تستعد ‏لإطلاق خدمة للبريد الإلكترونى والتقويم

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة "زووم" الأمريكية، رائدة خدمات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، ‏لإطلاق خدمة للبريد الإلكترونى والتقويم، تنافس بهما خدمات شركتى "جوجل" و"مايكروسوفت"، فى مسعاها نحو التوسع فيما وراء خدمات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت التى حققت فيها ازدهارا كبيرا أثناء جائحة كورونا.





وذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" أن الشركة تعمل حاليا على تطوير خدمة للبريد الإلكترونى عبر الإنترنت، وأنها قد تبدأ فى اختبارها فى وقت مبكر من العام الجارى، مضيفة أن تطوير تطبيق للتقويم ليس ببعيد عن خطط الشركة. وأشارت الصحيفة إلى أن "زووم" تسعى إلى رفع المنافسة مع العديد من المنافسين الرئيسيين لها (مايكروسوفت وجوجل) الذين يقدمون خدمة مؤتمرات الفيديو كجزء من مجموعة تطبيقات مؤسسية أوسع.

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