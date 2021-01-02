أبل تسحب تطبيقا يروج للحفلات السرية أثناء جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - ويعرف التطبيق الذى يدعى "فايب"، نفسه بأنه مكان لتنظيم وحضور الحفلات السرية أثناء جائحة "كوفيد -19" ويعتمد شعار "تمرد وأقم حفلتك"، حيث يقوم المنظمون من خلال التطبيق بالإعلان عن الحفلة والموافقة على كل من يريد الحضور فيها والذين سيحصلون بدورهم على عنوان مكان إقامة الحفلة قبل ساعتين من الحدث.

يشار إلى أن مثل هذه التجمعات والحفلات السرية أثناء جائحة كورونا غير قانونية بموجب قيود الوباء الأمريكية الحالية.