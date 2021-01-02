أول طبيبة أسنان فاقدة للسمع .. شاهد قصة نجاح إسراء البابلى بتوقيع سارة غيتة

جدة - نرمين السيد - إسراء البابلى، طبيبة مصرية نجحت فى تحقيق كل أحلامها وتحدى كل ما تعرضت له من معوقات وصعوبات فى حياتها، لتصبح واحدة من أشهر أطباء الأسنان فى مصر، وعضو البرنامج الرئاسى لإعداد القادة، وأحد المشاركين فى منتدى شباب العالم.





إسراء السيد البابلى هى أول طبيبة أسنان فاقدة للسمع، ولكن هذا الأمر لم يقف عائقا نحو تحقيق أحلامها وأمنيتها وأن تصبح طبيبة شهيرة يتحدث عنها العالم، ويتم تكريمها عام 2017 فى "المؤتمر الوطنى للشباب الدورة الثالثة بالإسماعيلية" وبعدها اختيرت من قبل الأمم المتحدة لتقديم خطبة فى "اليوم الدولى للمرأة والفتاة فى ميدان العلوم" وكانت أول متحدثة رسمية فى الأمم المتحدة فاقدة لحاسة السمع منذ الولادة، كما حصلت على نوط الامتياز من الدرجة الثانية فى حفل "عيد العلم". إسراء البابلى كانت نجمة الفيلم القصير للمخرجة المتميزة سارة زكريا غيتة، وهو الفيلم الذى تم نشره عبر القناة الرسمية لـ الجامعة الأمريكية، وتحدثت فيه إسراء عن تجربتها ومشوارها الصعب حتى حققت حلمها، لتصبح نموذجا يحتذى به بين الشباب. الفيلم فكرة وتصوير ومونتاج وتعليق صوتى وإخراج لـ سارة زكريا غيتة.

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