أمازون تستحوذ على وندرى وتسعى للسيطرة على خدمات البث الصوتى

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية، عملاق خدمات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، عن استحواذها على شركة "وندرى" التى تعد أحد أكبر شبكات البث الصوتى على الإنترنت "بودكاست" المستقلة، فى صفقة لم يكشف عن قيمتها بعد.





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