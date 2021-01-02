صور.. الآثار تتوصل للون الأصلى لـ كباش معابد الكرنك

جدة - نرمين السيد - وقال صلاح الماسخ، مدير معابد الكرنك، والقائم على مشروع ترميم كباش الكرنك، أن عملية ترميم 29 كبشا فى الكرنك، نجحت من إظهار لون "أحمر" كان متواجد فى تماثيل الكباش.
وأضاف مدير معابد الكرنك، أن الألوان طبيعية، وكانت مزخرفة على يد القدماء المصريين، مؤكدا أنه ليس هناك أية إضافات قام بها رجال البعثة، وأن كل ما تم عمله هو إزالة الأتربة العالقة والتى كانت سببا فى إخفاء الألوان الأصلية.
وتابع أن أسفل ذقن "الكبش" جرى تلوينه منذ 3200 سنة باللون الأحمر، والوجه باللون الأصفر والذى يرمز للذهب.
وأكد مدير معابد الكرنك، أن وزير الآثار خالد العنانى أعطى تعليماته بالبدء فى ترميم 20 تمثالا من تماثيل الكباش، والمتواجدة فى الفناء المفتوح فى الناحية الشمالية بمعابد الكرنك، الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن وزير الآثار افتتح اليوم، عملية ترميم مشروع الكباش والبالغ عددهم 29 تمثالا فى معابد الكرنك، والتى رافقه فيها محافظ الأقصر مصطفى ألهم.
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