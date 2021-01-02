رصد مسلة معدنية غامضة فى تورونتو الكندية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة التلفزيونية، ظهر الجسم المعدنى الذى يبلغ ارتفاعه حوالى 3.5 متر، بشكل غامض بالقرب من بحيرة أونتاريو صباح الخميس الماضى.
وأضافت القناة، أن الهيكل الجديد، يشبه فى بنيته المسلات التى تم العثور عليها سابقا فى أماكن أخرى على الأرض، ولا سيما فى صحراء ولاية يوتا الأمريكية.
وأشارت القناة، إلى أن مجهولين، قاموا بتلطيخ المسلة المكتشفة فى تورنتو، بطلاء ملون.
فى فترات سابقة، ظهرت أجسام معدنية لامعة، فى ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا وبوليفيا.
وكانت المجموعة الفنية الأمريكية The Most Famous Artis، قد زعمت بأنها بالذات من قام بتركيب الهيكل المعدنى الغامض فى الصحراء، فى ولاية يوتا الأمريكية.
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