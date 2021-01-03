انطلاق أعمال ترميم 19 تمثالا جديدا من الكباش بمعابد الكرنك

جدة - نرمين السيد - أعطى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى شارة البدء فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكابش بمعابد الكرنك، والتى تتضمن ترميم باقى مجموعة التماثيل الموجودة بالمنطقة الشمالية وعددها 19 تمثالاً.





جاء ذلك لدى عقب افتتاحه يرافقه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، أعمال المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابد الكرنك بمدینة الأقصر، والتى تضمنت الانتهاء من ترميم 29 تمثالاً بالمنطقة الجنوبية.

واستمع الوزير والمحافظ خلال الافتتاح الذى حضره محمد عبدالقادر نائب المحافظ، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى شرح مفصل من الأثرى صلاح الماسخ عن الأعمال التى تمت لترميم تماثيل الكباش، حيث أعرب الوزير عن شكره للمرممين والعمال الذين قاموا بهذا العمل الضخم، وكذلك للمحافظ لما قامت به المحافظة من أعمال لتطوير البنية التحتية للمدينة والكورنيش.

وأوضح الوزير أن حضوره يأتى لتشجيع السياحة الثقافية ودعم العاملين بالقطاع، معرباً عن سعادته ببدء عودة السياحة الثقافية، حيث يعمل الآن حوالى 40 فندقاً عائماً ما بين الأقصر وأسوان والتى كان عددها منذ أيام قليلة حوالى 10 فنادق عائمة فقط، مشيرا إلى أن 74% من الوافدين إلى المدينة من المصريين الذين حرصوا على معرفة تاريخ وحضارة بلادهم العريقة، بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة.

وأضاف أن مبادرة "شتى فى مصر" التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى وغرفة المنشآت الفندقية ستعمل على إنعاش السياحة الداخلية ليزور المصريين آثار بلادهم الجميلة من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلى إلى المدن السياحية لتتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه مصرى، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق ومنح تخفيض 50%؜ على تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية.

والتقى وزير السياحة بعدد من المجموعات السياحية من عدة دول والذين جاءوا إلى الأقصر فى رحلات اليوم الواحد من الغردقة، وأعربوا عن سعادتهم بوجودهم بمدينة الأقصر التى وصفوهما بأحلى مكان لاستهلال العام الجديد.

كما تفقد الوزير أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية، برئاسة مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك بطريق المواكب الكبرى، حيث جرى اكتشاف أساسات البوابة الخاصة بمعبد خنسو، وهى عبارة عن أعتاب ضخمة من حجر الجرانيت معاد استخدامها من عصر الملك تحتمس الثالث، بالإضافة إلى تفقد أعمال الترميم ببهو الأعمدة الكبرى.

وقام الوزير خلال جولته بزيارة السوق السياحية، حيث التقى بعدد من العاملين بالبازارات، واستمع إلى مشاكلهم، وحدثهم عن مبادرة "شتى فى مصر" وأهميتها فى تنشيط السياحة الداخلية، لافتا إلى أنه بالنسبة إلى مواعيد غلق البازارات فإنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء يتم غلق البازارات يومياً الساعة الثانية عشر صباحاً عدا يومى الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحاً.

كما تحدث العاملون مع الوزير عن رسوم تراخيص البازارات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أنه تم تخفيض 50% على رسوم تراخيص البازارات السياحية، مؤكدا لهم أهمية أن يكونوا مرخصين سياحياً.

حضر هذه الجولة عدد من أعضاء مجلس النواب بمدينة الأقصر، والسيد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد.