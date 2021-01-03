الرباعيات .. السماء تشهد اليوم أولى زخات الشهب الرئيسية لعام 2021

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن زخات (شهب الرباعيات) من الشهب المتوسطة يصل عدد الشهب فيها إلى أكثر من 40 شهابا فى الساعة، وهى ناتجة عن مخلفات كويكب قديم يعرف باسم "2003 EH1"، الذى تم اكتشافه عام 2003، وهو يدور حول الشمس دورة كل 5 سنوات ونصف، وأضاف أن هذه الشهب تتساقط كما لو كانت آتية من كوكبة العواء "Bootes"، لكن يمكن أن تظهر فى أى مكان آخر فى السماء.

وأوضح أن القمر الأحدب سيحجب معظم الشهب الخافتة هذا العام، مؤكدا أن أفضل رؤية لها بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.

وتنشأ زخات الشهب السنوية عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء، وهذا يؤدى إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوى.