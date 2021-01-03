صور.. الفساتين القطيفة أساسية فى خزانة الفتيات بـ الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتساعد الفساتين القطيفة مرتديتها على الظهور بشكل أنيق، وخصوصا فى المناسبات والحفلات، فهى تعكس مظهرا كلاسيكيا فخما، بالإضافة إلى الشعور بالدفء.

وتختلف أشكال الفساتين القطيفة، فمنها البليسية أو المزينة بأكمام منفوخة أو القصيرة بكرانيش.

وللجسم الكمثرى يمكن اختيار الفستان القطيفة المحدد للقوام ذات الأكمام والأكتاف المنفوخة وخصوصا إن كان مرتديته نحيفة حتى تصرف الأنظار عن نحافتها، لذلك يفضل اختيار الفساتين البليسية المنسدلة.

أما جسم الساعة الرملية هناك العديد من الموديلات المختلفة التى تناسب قوام الجسم يمكن اختيار الفساتين الـ Wrap أو الفساتين القصيرة المحددة للجسم بالكامل.

بينما لصاحبات الجسم المثلث المقلوب يمكن اختيار الفساتين التى تتميز بجزء علوى فضفاض أو أكمام واسعة.