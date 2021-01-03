ضبط موظف هدد رئيسه بالقتل واقتحم بيته بسبب عدم قبول صداقته على فيسبوك

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "ويليستون هيرالد"، أرسل الشاب كالب بورشيك طلب الصداقة الافتراضية لرئيسه السابق عشية عيد الميلاد، ولكن عندما لم يتلق ردا سريعا بدأ فى إرسال رسائل تهديد له، وكان بينها رسالة تقول: "اقبل طلب صداقتى أو سأقتلك".
وبعد يومين كتب رسالة بأن هناك "مشكلة" ستحدث نتيجة عدم قبول طلبه، وأرفق صورة لشاحنته بالرسالة.
وذكرت صحيفة "هيرالد" أن السلطات اتهمت الشاب بركل الباب الأمامى لمنزل صاحب العمل السابق، حيث أنه نشر صورة لنفسه عبر تطبيق "سناب شات" وهو يرتدى قبعة وسترة، وكتب تعليقا أن عائلة رئيسه ستحتاج إلى باب جديد.
ووجهت السلطات إلى الشاب تهمة جناية السطو والترويع جراء الحادث الغريب، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة فى 27 يناير.
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