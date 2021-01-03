صور: البرازيلية ناتاليا جيمارايس .. تعشق الجو الأسرى والمظهر البسيط

جدة - نرمين السيد - وتمتعت ناتاليا بإطلالاتها الساحرة، التى تلفت الأنظار حولها، لذا تميزت فى عالم الموضة والأزياء.

وشاركت ناتاليا فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، وحملت لقب ملكة جمال البرازيل عام 2007، كما مثلت بلدها فى مسابقة ملكة جمال الكون بنفس العام حتى تحل الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون البرازيلية ريو مورى.

وتتميز البرازيلية بجمالها الجذاب وقوامها الرشيق مؤثرين على مكانتها لدى متابعيها على "إنستجرام"، الذين يتخطون حاجز المليون والنصف.

وتعشق ناتاليا الجو الأسرى وتحرص على نشر صورها مع بناتها وزوجها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".