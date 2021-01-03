صور: طفلة من متلازمة داون تتألق فى عرضها لـ الأزياء

جدة - نرمين السيد - وتدعى تلك الطفلة مارنى برى، وتعد من القليلات اللواتى يقمن بعرض الأزياء ويعانين من متلازمة داون، وفقا لصحيفة "مترو". وترغب والدتها سارة برى، التى تبلغ من العمر 46 عاما فى مساهمة ابنتها فى كسر المعتقدات والمفاهيم المرتبطة بالمتلازمة. وتعاملت الطفلة مارنى مع عدد من العلامات التجارية، لتألقها أثناء عرض الملابس لكونها تتصرف بطبيعتها أمام الكاميرا.

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