الحب فى زمن كورونا .. ممرض يطلب الزواج من زميلته عبر بدلته الوقائية

جدة - نرمين السيد - وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعى صورا لطلب ممرض إيطالى الزواج من زميلته التى تعمل معه بنفس المستشفى.
وقام الممرض الذى يدعى جوزيبى بونجينتى ويبلغ من العمر 32 عاما، بكتابة "هل تتزوجينى؟" وتحتها عبارة "نعم أم لا" على بدلته الوقائية، وفقا لما جاء فى موقع شبكة التليفزيون الإيطالية "TgCom24".
ووافقت الممرضة على طلب الزواج من الممرض الذى يعمل بقسم أمراض الرئة بمستشفى أوستونى.
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