شاومى تستعد لطرح Poco F2

جدة - نرمين السيد - ويتمتع الهاتف بشاشة تصل مساحتها إلى 6.6 بوصة من نوع AMOLED، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى احتوائه على مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويتميز باحتوائه على 4 كاميرات أساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة واسعة تصل دقتها إلى 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعرات للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وفقا لموقع "Android Police".

ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 4250 ميللى أمبير فى الساعة مع دعم تقنية الشحن العكسى، كما يأتى بسعر أرخص من هاتف "POCO F2 Pro" الذى صدر بسعر 542 دولارا.

يذكر أن "POCO F2" هو الهاتف التالى لـ "Poco F1" الذى صدر فى 2018، وهى من هواتف العلامة التجارية "Poco".