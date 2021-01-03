أحدث الهواتف الذكية .. ماذا ستشترى فى 2021 ؟

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع "نيو أطلس" المتخصص بالأخبار التقنية عن أبرز هواتف يتوقع أن تطرح فى الأسواق خلال العام الجارى 2021:

جالاكسى إس 21

يتوقع متخصصون بهواتف "سامسونج" أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن جالاكسى إس 21" فى منتصف هذا الشهر.

وسيأتى الهاتف بثلاثة إصدارات هى: "إس 21" بشاشة قياس 6.2 إنشا، بينما يأتى "إس 21 بلس" بشاشة قياس 6.7 إنشا، فى حين يبلغ قياس شاشة "إس 21 ألترا" 6.8 إنشا.

وتشير شائعات إلى أن هذه الهواتف ستدعم كاميرات عالية الدقة، قد يصل تقريبها البصرى إلى 10 إس، هذا إلى جانب قلم ذكى.

وستدعم هواتف "سامسونج" الجديدة أحدث معالجات "سنابدراغون 888"، وسيكون معدل التحديث فى الشاشات بحدود 120 هرتز.

كذلك من المتوقع أن تركز "سامسونج" على الهواتف القابلة للطى هذا العام، حيث يمكن أن تقدم منتجا جديدا ضمن هذه الفئة.

آيفون 13

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مواصفات هاتف "آيفون 13" المرتقب، وأنه سيحل أبرز مشكلات الإصدار "12"، وسيأتى بحزمة من التعديلات التقنية المميزة.

وحسبما نقل موقع مجلة "فوربس" الأميركية عن جون بروسر، المتخصص بتسريبات منتجات شركة "أبل" الأميريكية، فإن "آيفون 13" سيزوّد بشاشة "إل تى بى أو"، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.

ووفق بروسو فإن الشاشة الجديدة ستجعل "آيفون 13" منافسا قويا للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، والتى كانت تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها.

وسيدعم الهاتف الجديد تقنية "واى فاى 6"، التى تتميز بالسرعات الفائقة التى تصل إلى 9.6 غيغابت فى الثانية، وتقليل وقت الاستجابة، وكفاءة استخدام الطاقة.

وتتحدث تسريبات أخرى عن عمل "أبل" على هاتف جديد قابل للطى بتصميم شبيه بهاتف"سامسونغ" من طراز "زد فليب".

وتختبر "أبل" فى الوقت الراهن متانة المفصل الخاص بالهاتف القابل للطى، وذلك لأهمية ذلك الجزء فى مثل هذه الفئة من الأجهزة.

"بكسل 6" و"بكسل 5 أى" من جوجل

من المتوقع أن تطلق "غوغل" هاتفها من الطراز "بكسل 5 أى" فى وقت مبكر من هذا العام، إلى جانب "بكسل 6".

وستضيف "جوجل" للهاتفين ترقيات عديدة أبرزها ما يتعلق بالكاميرا، وبرنامج معالجة الصور، هذا إلى جانب كاميرا للالتقاط صور "السيلفى" بدقة عالية.

ون بلس 9

ركزت "ون بلس" فى العام الماضى على الهواتف المتوسطة، إلا أن استراتيجيتها لهذا العام ستكون مختلفة، إذ يشاع أن يتم إطلاق "ون بلس 9" و"ون بلس 9 برو" فى وقت مبكر من مارس القادم.

ويرى مختصون بالهواتف الذكية، أن تركيز "ون بلس" سيكون منصبا على تعزيز عمر البطارية وسرعة الشحن.

ووفق التسريبات فإنه سيتم اعتماد المعالج "سنابدراجون 888" فى هواتف "ون بلس"، كما ستدمج ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 غيغابايت، إلى جانب 128 غيغابايت كسعة تخزين، فى حين لن يطرأ تغيير كبير على التصميم الخارجي.

هواتف أخرى

لا يتوقع العاملون فى ميدان الهواتف الذكية أن يحمل العام الجارى "تقنيات ثورية"، إذ ستواصل "نوكيا" و"موتورولا" تقديم هواتف لذوى الميزانية المتواضعة، فى حين ستطلق شركات صينية مثل "شاومي" تقنيات جديدة قد لا تكون متوفرة فى جميع الأسواق.

ويعتقد أن تواصل الهواتف القابلة للطى انتشارها بالتزامن مع سعى الشركات المطوّرة لها لتحسينها والارتقاء بأدائها وموثوقيتها.

وإلى جانب ذلك، فإن الهواتف الجديدة فى 2021 ستحقق قفزات فيما يتعلق بجودة العرض فى الشاشات ومعالجة الصور وتقنيات الذكاء الاصطناعى وسرعة الشحن والمعالج.