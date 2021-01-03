فيديو .. نعامة تسابق ولى عهد دبى أثناء ركوبه الدراجة

جدة - نرمين السيد - ونشر ولى عهد دبى فى وقت سابق، صورة عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" تُظهر نعامة تعبر الطريق أمامه أثناء ركوبه لدراجته مع بعض مرافقيه، وعلق عليها ولى العهد بقوله: "حدث وشيك".

ويتضمن هذا المنشور مقطع فيديو لنعامتين تجريان بسرعة على جانب طريق رملى ومقابل راكبى الدراجات.

وكتب ولى عهد دبى على المقطع الذى شاركه مع المستخدمين الذى يتابعون حسابه: "هذا الصباح، حدث وشيك آخر".

وفى المقطع ظهرت النعامة وهى تجرى بسرعة فائقة ملفتة للأنظار.