اعتقال متسلل إلى قصر الإمبراطور فى اليابان

جدة - نرمين السيد - أوقفت السلطات اليابانية، رجلا فى التاسعة والعشرين من العمر، تسلل بطريقة غير قانونية إلى مقر إقامة الإمبراطور ناروهيتو فى طوكيو، حيث أمضى نحو ساعتين قبل اكتشاف وجوده.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، فإن الرجل دخل، مساء السبت، المجمع الإمبراطورى الواقع فى منطقة أكاساكا وسط طوكيو، من خلال بيت ضيافة مجاور.

ونقلت المحطة عن مصادر فى الشرطة قولها، إن الحرس الإمبراطورى أوقف المتسلل بعد ساعتين، قرب منزل الأميرة يوريكو "97 عاما"، عمة ناروهيتو.

وأشارت المحطة إلى أن الرجل مر عبر المدخل الرئيسى لبيت الضيافة هذا، الذى لم تكن توجد حوله حراسة.

كذلك أوردت "تى بى إس نيوز" خبر دخول الرجل، كاشفة أن المشتبه به أبلغ الشرطة بأنه كان يريد "مقابلة أفراد من العائلة الإمبراطورية".

ولم يُعرف ما إذا كان الرجل قد تواصل بالفعل مع أى من هؤلاء، لكن وسائل الإعلام أكدت عدم إصابة أحد فى هذه الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن ناروهيتو اعتلى العرش عام 2019، بعد تنحى والده، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

يذكر أن محاولة التسلل هذه ليست الأولى من نوعها، ففى مايو 2020، أوقف رجل يابانى لدخوله حدائق القصر الإمبراطورى فى طوكيو، بعدما اجتاز الخندق المائى المحيط به سباحةً ثم تسلق سوره.

وفى عام 2013، أوقف سائحان بريطانيان بملابسهما الداخلية بعدما اجتازا الخندق المائى سباحةً للوصول إلى السور، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وقبل ذلك بسنة، ضبط رجل يابانى بملابسه الداخلية أيضا فى حدائق القصر، وأوضح للشرطة أنه سبح عبر الخندق المائى وأراد مقابلة الإمبراطور.

وفى عام 2008، ألقى القبض على بريطانى آخر وهو يسبح عاريا فى الخندق المائى للقصر، وقد حاول تسلق السور على مرأى الجميع ومسمعهم، قبل أن يتعارك مع عناصر الشرطة الذين كانوا يحاولون توقيفه.