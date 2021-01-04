طردت شقيقتها من حفل زفافها لأن وزنها زاد 10 كيلو جرامات

جدة - نرمين السيد - أوضحت العروس، كما ذكر موقع Reddit أن شقيقتها كانت دائمًا تعانى من زيادة الوزن، متابعة: "لم يعاملها أحد فى عائلتنا بشكل سيئ بسبب وزنها، على الرغم من أن والدتى حاولت مساعدة نظامها الغذائى عدة مرات طوال طفولتنا لأسباب صحية بحتة.. فهى دخلت المستشفى لإصابتها باضطراب فى الأكل لأول مرة عندما كانت فى الثامنة عشرة من عمرها".

واستطردت العروس : "قبل الوباء بدت شقيقتى جوليا وكأنها فى طريقها للتعافى مرة أخرى، بدت بصحة جيدة، ويبدو أنها تأكل بشكل طبيعى.. وكنت آمل أن تتمكن من الحفاظ على تماسكها وشعرت بخير عندما طلبت منها أن تكون وصيفة الشرف فى تلك المرحلة".

وتابعت : "كانت تلك آخر مرة رأيتها فيها رغم أن ذلك كان فى فبراير 2020، حتى رأيتها يوم الجمعة فى عيد الميلاد.. جوليا اكتسبت كثيرا من الوزن فى ذلك الوقت ، ربما 10 كيلوجرامات ، وهذا كثير لأنها قصيرة".



وأكدت العروس أنها قررت التخلص من شقيقها خلال حفل زفافها، قائلة : "قررت أنه من المنطقى لها ألا تحضر الزفاف أو حتى تكون وصيفة الشرف لى، ولن يؤثر ذلك على اليوم ككل".