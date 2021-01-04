نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. الشبورة تغلق عدة طرق

جدة - نرمين السيد - وذكر صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، الطرق التى أغلقت منها طريق الإسماعيلية الصحراوى والإسكندرية الصحراوى وبورسعيد والطرق الإقليمية عند بوابات الخطاطبة، وطريق العلمين الصحراوى، وطريق أسيوط، وطريق أسوان الزراعى وبلبيس الصحراوى، ومحور 30 يونيو المتجه للعين السخنة.

وأشار إلى أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح أن جميع المحاور الداخلية بمحافظة القاهرة تعمل بشكل مرضى ما عدا محور صلاح سالم عند محور الفردوس، وأضاف أن شارع مصر والسودان يسير الحركة المرورية فيه بشكل طبيعى.

وقال صابر، إن اللواء/ محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بضرورة توعية المواطنين بالتزام التعليمات أثناء الشبورة المائية، مشيرا إلى ضرورة فتح زجاج السيارة، وأن تكون السرعات مسموح بها، واستخدام مساحات المطر، ومضاعفة مسافة الآمان بين سيارة وأخرى.

وتحدث صابر، أن اللواء/ محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بالدفع بالخدمات المرورية بجميع المحاور، لمنع أى تكدسات فى الفترة الصباحية.