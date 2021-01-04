أحمد يونس يتصدر تويتر .. والمغردون: ملك الراديو

جدة - نرمين السيد - وأعلن أحمد يونس تصدره تويتر، وقال: "صباحك ومطرحك 2021 التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معلقين: "ايه البهجة والسعادة كلها ديه يا صانع السعادة"، "ملك الراديو .. أحمد يونس"، "لسه فى عظمة"، "أحب أشكر أحمد يونس على تقديره للظروف الحالية فى البلد وأنه يعملنا مود مليان روقان وعظمة كل يوم الصبح نبدأ بيه يومنا".

وتضمنت حلقة اليوم الإثنين من البرنامج، مجموعة من الأغانى المختلفة وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، كما تضمنت الحلقة أيضا إذاعة فقرة البرج فى الدرج.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.