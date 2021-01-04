صور .. طريقة ارتداء شنط الخصر فى 2021

جدة - نرمين السيد - وتلجأ الفتيات إلى الاستعانة بشنط الخصر لسهولة ارتدائها والحفاظ على مقتنياتها من السرقة لرؤيتها أمامها طوال الوقت.

وتتعدد أشكال شنط الخصر فهناك الستايل الرياضى، الذى يتناسب مع الملابس الكاجوال البسيطة، والتى يمكن أن تُرتدى على الصدر أو فى الخصر.

كما هناك الحقائب الكلاسيكية للفتيات التى تعشق التجديد فى إطلالاتها، ويمكن اختيار موديل حقائب الخصر الكلاسيك البسيطة الجلد التى تتناسب مع مختلف الأزياء الأنيقة.

وعند الرغبة فى الحصول على إطلالة عصرية أنيقة دون أن تكون كلاسيكية يفضل اختيار شنطة الخصر بأقمشة الجلد.

ومن الموديلات الجديدة شنط الخصر المستطيلة والتى تتناسب مع مختلف الإطلالات سواء الكلاسيكية أو العصرية لضمان الحصول على إطلالة جذابة.