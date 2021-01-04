أجمل صور لعارضة الأزياء الألمانية أسلى بيرم

جدة - نرمين السيد - وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال حتى فازت بلقب ملكة جمال ألمانيا 2005، كما مثلت ألمانيا فى مسابقة ملكة جمال الكون فى نفس العام.
ولم تغلق موهبتها فى عرض الأزياء فقط، بل اتجهت إلى التمثيل والتأليف، وظهرت كممثلة عالمية بعد تألقها فى فيلم جومب عام 2008.
وتنال إطلالاتها إعجاب متابعيها لما تتمتع به من أناقة فى ملابسها.
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