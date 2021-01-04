سامسونج تستقبل 2021 بسلسلة هواتف جديدة

جدة - نرمين السيد - وتسعى سامسونج لطرح سلسلة هواتف جديدة "جلاكسى إس 21" و"جلاكسى إس 21 ألترا" و"جلاكسى إس 21 بلس"، مع احتمالية طرح سماعات سامسونج "جلاكسى بودز" وفقا لموقع "إنجادجيت". وتقدم سامسونج إصداراتها الجديدة من سلسلة "جالاكسى إس 21"، المزود برقاقة معالج "Exynos 2100"، أو برقاقة "سناب دراجون 888" فى سوق الولايات المتحدة وكوريا، بالإضافة إلى تمتعها بذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت رام.

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